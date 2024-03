Estas son las 30 promesas de los negocios 2024

Forbes México celebra el emprendimiento en el país y lo hace contando las historias de hombres y mujeres que han dado vida a sus proyectos de negocio. La convocatoria de este año recibió un total de 177 solicitudes, de las cuales 58.8% corresponden a compañías tecnológicas, 20.9% a firmas tradicionales y 20.3 a empresas sociales.

A través de las 30 promesas de los negocios, ofrecemos a los lectores el testimonio de empresas que tratan de cambiar la realidad y hacer sostenibles sus proyectos, a pesar de los obstáculos. Cada historia refleja el avance de la tecnología en las nuevas empresas del ecosistema emprendedor, pero también del propósito de combatir el hambre, la inequidad y la falta de acceso a créditos justos, así como el deseo de preservar el medioambiente y hacer de América Latina una región competitiva.

Sin embargo, la publicación no es omisa respecto a los pendientes en el mundo empresarial, como lo es la falta de inclusión de más mujeres en los negocios. Un 64.6% de las personas emprendedoras en México corresponde al género masculino; mientras que un 32.5% de las empresas no incluye mujeres en el equipo fundador, de acuerdo con la “Radiografía del Emprendimiento en México 2023”, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México.

Todos los días tomamos decisiones que implican un costo y una oportunidad. Esta edición es el testimonio, pero también el homenaje a los que llevan un fuego que arde en sus corazones e iluminan sus sueños para salir victoriosos de la mayor aventura que tenemos por delante: vivir con intensidad.

Las mujeres emprendedoras sí generan riqueza

Por Beatriz Gaspar

No sólo trabajan para los suyos: sus negocios generan ganancia e impactan en la sociedad. Sin embargo, los fondos de inversión no voltean a ver a las emprendedoras.

Las mujeres son generadoras de riqueza y, si fueran remuneradas del mismo modo que los hombres, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial podría duplicarse, de acuerdo con el Banco Mundial. De ese tamaño sería su poder. Sin embargo, la realidad es otra. En el mundo de los negocios, las emprendedoras se enfrentan a múltiples retos, que van desde el miedo al fracaso hasta las bajas probabilidades de obtener financiamiento.

En México, la “Radiografía del emprendimiento en México 2023: edición Mujeres”, de la Asociación de Emprendedores de México (Asem), señala que sólo el 21% de las empresas han sido fundadas exclusivamente por mujeres, individualmente o con socias, mientras que el 67% tiene, al menos, una mujer en el equipo fundador.

La principal motivación para emprender es el interés por buscar crecimiento profesional o personal. Anna Raptis, CEO y Founder de Amplifica Capital, el primer fondo de capital emprendedor en América Latina con un enfoque de inversión en la mujer, señala que hay un discurso prejuicioso alrededor de las mujeres: que son vulnerables o que emprenden negocios sólo para sobrevivir. La realidad es otra: están creando valor. Invertir en ellas genera excelentes retornos.

“Lo que tratamos de mostrar es que las mujeres pueden generar riqueza, no nada más para ellas, sus hijos y sus familias, sino para la sociedad y los inversionistas”, explica Raptis. Está comprobado que las mujeres emprendedoras generan riqueza. Las empresas con más mujeres en puestos de responsabilidad son más rentables, más socialmente responsables y proporcionan experiencias de cliente más seguras y de mayor calidad, entre otras ventajas, según un estudio del Harvard Business Review.

Además, hay un interés en aumentar la diversidad entre los equipos de alta dirección. Por otro lado, la Asem señala que el tiempo necesario para alcanzar la rentabilidad de un negocio, en el caso de las mujeres, es menor (1.7 años) que en el de los hombres (1.8 años). Aun así, hay varios retos a los que se enfrentan.

Uno de ellos, de acuerdo con Anna, es el miedo a fracasar. “El fracaso ya lo tienes, si nunca lo intentas. Como mujeres, debemos tomar la pluma y escribir nuestras propias historias, y no dejar que alguien más lo haga por nosotras”, comenta.

Andrea Campos, directora y fundadora de Yana, una aplicación de salud mental para personas de habla hispana en el mundo, que brinda acompañamiento emocional, educación y herramientas basadas en evidencia a través de un chatbot de IA, señala que otro aspecto a superar es que no existen modelos de mujeres a seguir.

“Cuando buscas historias de emprendedores o de gente que han llegado lejos, piensas en Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs… Pero, cuando me preguntan: ‘¿Cuál es la emprendedora que admiras?’, no tengo mucho de dónde escoger. El hecho de que no tengamos estos role models de mujeres o que no tengan tanta difusión, da a entender que es el hombre el que ha dominado el mercado”, dice Andrea. Sin embargo, lo más retador para que ellas emprendan es el acceso al financiamiento.

EL PRINCIPAL RETO: EL FINANCIAMIENTO

Raptis señala que es bueno que a las mujeres se les den apoyos, pero en realidad lo que necesitan es inversión y tener acceso al financiamiento. De acuerdo con el World Economic Forum, las mujeres han avanzado poco en la obtención de capital de riesgo. En 2022, las empresas fundadas exclusivamente por mujeres recibieron sólo el 2% de toda la inversión en capital de riesgo, y el 15% de quienes firman los cheques de capital de riesgo son mujeres.

“Se me hace una miseria. Definitivamente, acceder a capital de fondos de inversión es un reto gigante”, señala Andrea. Para que esto cambie, “se necesitan más mujeres metidas en Venture Capital y en posiciones decisivas”.

Un estudio de Harvard ha señalado que el 70% de los inversores de capital de riesgo prefieren las propuestas de negocio presentadas por hombres, que las encabezadas por mujeres… aunque sean idénticas. Andrea, como emprendedora ha vivido en carne propia cómo es enfrentarse a cuestionamientos distintos a los de los hombres cuando ha buscado inversión.

“Las preguntas son muy diferentes. Al hombre le preguntan: ‘¿Cuánto puede ganar o generar su negocio?’. A la mujer: ‘¿Cómo te proteges ante los riesgos de que tu negocio no genere?’. ¿Por qué hacen preguntas diferentes, a pesar de que la evidencia señala que los negocios liderados por mujeres generan mucho más que los [dirigidos por] hombres?”, cuestiona.

En el caso de México, de acuerdo con la Asem, durante los primeros tres años de funcionamiento, la principal fuente de capital (85%) de negocios liderados por mujeres fueron recursos propios, comparado con el 1.6% de las que obtuvieron capital de riesgo, cifra que se mantiene casi igual (1.5%) después de los tres años de operación.

“Como en cualquier estructura de las empresas, en los fondos se requiere diversidad, para que las mujeres estén en esa mesa abogando por otras mujeres. En México hay algunos fondos que están diversificando su estructura, y espero que en el corto plazo impacte en el número de empresas o iniciativas de mujeres que reciban fondeo”, señala Marlene Garayzar, cofundadora de Stori, la primera empresa unicornio en ser fundada por una mujer en México.

DÓNDE GANAN TERRENO Y DÓNDE VAN REZAGADAS

Garayzar, Raptis y Campos coinciden que en los sectores donde las mujeres ganan terreno es en la industria de alimentos (foodtech), en la de salud (healthtech) y en educación.

Explican que, dada la tendencia de consumo de alimentos más sanos, el interés empresarial se centra en buscar opciones de este tipo. Y justo en el tema de salud, destaca el enfoque femenino de procuración, acceso y calidad de ésta.

Andrea reconoce que las mujeres han sabido aprovechar bien sus fortalezas. “Me ha dado mucho gusto ver que muchas mujeres están resolviendo problemas que quizá los hombres no hubieran podido, porque ellas, por su experiencia, es más probable que los hayan vivido o sufrido”, dice.

“He visto mujeres apasionadas por la educación y la salud. Hay iniciativas muy interesantes en el tema de cáncer de mama, que usan la tecnología. Las mujeres somos cuidadoras y nutridoras; nos interesa nutrir el intelecto y el corazón; cuidar la salud mental. Estamos viendo ahí un boom de mujeres, y esos proyectos están logrando levantar buenas rondas”, agrega Marlene.

¿En dónde falta más representación de mujeres? En tecnología e Inteligencia Artificial (IA). “Es muy importante que haya mujeres, para que no sigamos perpetuando sesgos que no ayudan a nadie. Si queremos un futuro diferente, debemos incorporar la visión de las mujeres, y también de diferentes grupos sociales, diferentes colores, experiencia de vida, orientaciones sexuales”, explica Anna.

Por su parte, Marlene dice que faltan mujeres en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y que se requiere trabajar más con todas las universidades para atraer más talento femenino. Agrega que algo importante es que las mujeres, dentro de sus empresas, puedan subir de nivel y acceder a otras oportunidades.

“De esas mujeres saldrán las futuras emprendedoras. Si les cierras las puertas y las oportunidades, se van a quedar prácticamente en empleos de middle management y no van a tener visibilidad del negocio. Para poder emprender, se requiere también entender cómo funcionan las finanzas, y no nada más cómo funciona el puesto específico que ocupas y del cual eres responsable”, señala Garayzar.

Aunque el cambio se ve lento, Anna y Marlene apuntan que México vive un momento importante que puede darle impulso a las mujeres en los próximos cinco o 10 años: el nearshoring.

“Estamos viendo más emprendimiento en este espacio. [Hay mayor apoyo a ] iniciativas en este campo. Debemos aprovechar que el costo de mano de obra [en México] es bastante bajo y muy competitivo, pero también que el nivel de educación y sofisticación está aumentando para suministrar diferentes productos competitivos y con un impacto ambiental menor, porque estamos más cerca de los consumidores”, apunta Raptis.

Marlene destaca otro factor a considerar: el trabajo híbrido, pues éste puede ayudar a las mujeres para que emprendan. “Se vienen años de muchas oportunidades para las mujeres, no solamente para que tengan un empleo donde crecer, sino para que la economía de nuestro país prospere [con su participación], y eso va a ser muy positivo para ellas y para todos”.

ILUSTRACIÓN CON IA @ FERLUNA / MIDJOURNEY

INSPIRAR NO BASTA

Andrea, Anna y Marlene comparten algunos deseos para el futuro de las mujeres emprendedoras. Desean que haya más fondos de capital para apoyar a mujeres, que se le dé mayor visibilidad a las historias de éxito de ellas y que se entienda que no es una cuestión de cubrir una cuota de género, sino de tener un piso parejo.

“No es una cosa de quedar bien; es una cosa de crear valor realmente, y de que todos en la sociedad seamos beneficiarios de esto”, señala Raptis. “No estamos buscando crear empresas solamente de mujeres: queremos que todas las personas, hombres, mujeres, intersexo, puedan alcanzar su potencial y aportar según sus habilidades y sus aptitudes”.

Marlene dice que inspirar no basta. “No es suficiente. También tenemos que, de una manera organizada, dar mentorías, dedicarle horas a eso; hay que ayudar a otras mujeres y jalarlas con nosotras. Debemos hacer labor, no solamente como emprendedoras (las que estamos en este mundo), sino en nuestras empresas: debemos darles más oportunidades a las mujeres y que se pueda ver un verdadero avance”.

En un mundo creado por hombres y para hombres, Raptis afirma que no hay espacio para mujeres mediocres. “Las mujeres que llegan, que emprenden, que se hacen espacio por ellas mismas, son las mejores, son excelentes y son excepcionales, pues cuando uno tiene que luchar, se hace más fuerte y más exitoso”.

