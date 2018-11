Dónde estacionarse en el Corona Capital 2018

Si eres una de las miles de personas que asistirán a la octava edición del festival musical Corona Capital, el cual se realizará los días 17 y 18 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y no sabes dónde estacionar tu auto, la organización del festival ha puesto a disposición de los asistentes miles de lugares de estacionamiento para que puedas dejarlo en total confianza mientras disfrutas del inigualable espectáculo que darán más de 40 bandas musicales.

Será dentro de las instalaciones del Palacio de los Deportes donde se habilitará un área de estacionamiento conforme a disponibilidad, por lo que te recomendamos llegar a tiempo para poder asegurar un espacio dentro del recinto y no arriesgarte a dejar tu auto fuera de las instalaciones.

El acceso al estacionamiento general podrás encontrarlo en la puerta número 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez, sobre Eje 3 sur – Añil, pero si cuentas con pase de estacionamiento PLUS, tendrás que entrar por la puerta 7 del Autódromo, ubicada sobre Viaducto Río Piedad. Si no cuentas con este pase pero cuentas con 4 boletos PLUS dentro del mismo coche, podrás tener acceso a este estacionamiento siempre y cuándo queden espacios disponibles.

Este año los precios del estacionamiento general se ubican en 200 pesos por auto y en 400 esos para autobuses. Considera este pago dentro de tu presupuesto para asistir al Corona Capital.

Considera que si utilizas alguno de estos estacionamientos no tendrás que salir a la calle para entrar por la zona peatonal del evento, pues si dejaste tu carro en el estacionamiento del Palacio de los Deportes podrás acceder sólo cruzando los puentes ubicados en la puerta 2 y caminar por la pista. Ahora, en caso de que hayas utilizado el estacionamiento de la puerta 15, bastará con buscar la entrada al Corona Capital siguiendo los señalamientos.

P15- Estacionamiento general

Estacionamiento general P7- Estacionamiento Citibanamex Plus

Estacionamiento Citibanamex Plus P6- Estacionamiento para camiones

Estacionamiento para camiones E- Palacio de los Deportes estacionamiento general en todas las puertas

