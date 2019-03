Jessica Koslow guiará una travesía culinaria sin límites en ‘Table’

Comienza la cuenta regresiva para la primera experiencia culinaria de Food & Wine Table by American Express. Liderada por la aclamada chef Jessica Koslow, la travesía gustativa descubrirá las cualidades de la nueva cocina vegetal el próximo 15 de marzo.

La chef dará muestra de su espíritu creativo con énfasis en los productos del campo. Aquel, sello distintivo que ha hecho de su restaurante Sqirl uno de los más populares de Silver Lake. Largas filas de comensales que esperan por una mesa dan cuenta de su talento para convertir materia prima orgánica en apetecibles propuestas dotadas de color.

Estas creaciones adquirirán un nuevo significado en Food & Wine Table, el club privado más exclusivo de Latinoamérica. La cocina abierta del lugar permitirá observar la maestría con la que la chef Koslow integra los ingredientes. Al tiempo de abrir una oportunidad única para conocer más sobre los elementos que inspiran sus combinaciones.

Con momentos especialmente diseñados para sorprender los sentidos, la experiencia fomentará un grato encuentro entre las artes y oficios que rodean a la buena mesa.

Además, por supuesto, de una convivencia exclusiva con la chef originaria de Long Beach, California. Koslow fue nominada al premio de la Fundación James Beard como la mejor chef de la costa oeste, y también destaca como autora de los libros Everything I Want to Eat: Sqirl and the New California Cooking; y Sqirl Away: Modern Jamming, Preserving, and Canning.

Los boletos ya se encuentran a la venta en el siguiente enlace: Food&Wine Table Boletia

No lo olvides: la cita es el 15 de marzo en Food & Wine Table, localizado en Edgar Allan Poe 42, en el corazón de Polanco.

