Top 10: las canciones oficiales del Mundial de Futbol

Hoy inicia una de las fiestas deportivas que unen al mundo, el Mundial de Futbol Rusia 2018, por lo que traemos para ti los sonidos que han contagiado esta gran celebración, todas, canciones que han puesto el ambiente festivo en cada edición mundialista y que, a la fecha, se siguen tocando y recordando como símbolo de esta fiesta deportiva. De igual forma, todo mundo -o casi- conoce las canciones que en esta ocasión se añaden a la siguiente lista.

Reconocidos cantantes, como Ricky Martin, Shakira, Nicky jam y JLO, entre otros, han prestado sus voces para dar vida a las canciones que nos han puesto de pie para bailar entre cada juego celebrado en los mundiales, dando inicio a una fiesta que une a los países en torno al deporte cada cuatro años.

No lo pienses más, ve ambientándote con estas canciones que traemos para ti.

Rusia 2018 – Smash

Colors

Brasil 2014 – We are one

La la la

Alemania 2010 – The time of our lives

Corea- Japón 2002 – Boom

Francia 1998 – La copa de la vida

Estados Unidos 1994 – Gloryland

Italia 1990 – Verano italiano

México 1986 – El mundo unido por un balón

