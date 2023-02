THEBANG: ¿Su propósito? Impulsar talento mexicano

Con la llegada de la pandemia, Juan Raymundo Hurtado de la Rosa se concentró en crear una marca de cubrebocas llamada Savers. Estos, en el 2020 se convirtieron en un producto altamente consumido, lo que propicio que este emprendedor generara un importante capital, con apenas 20 años de edad.

Cuando la propagación del Covid-19 se moderó, y tras recibir ganancias extraordinarias, Juan Raymundo se lanzó a la creación de marcas de calzado.

THEBANG:

Equipo: Rubén Juan Raymundo

Fecha de fundación: 2020

Facturación 2022: 15 MDP

Expectativa de facturación 2023: 30 MDP

Colaboradores: 19

Sitio web: descendiente.com.mx

Y es que los zapatos son un producto al que el joven empresario siempre ha estado vinculado, tanto por haber crecido en la ciudad de León, Guanajuato -donde hacer zapatos es de las principales actividades económicas- como por pertenecer a una familia de productores zapateros.

Al tener tanto la marca de cubrebocas Savers, como la marca de calzado Solid, Juan Raymundo le dio vida a THEBANG, que sería una operadora de ambas marcas mexicanas, así como de las que posteriormente surgieran en el ingenio del audaz empresario.

A dos años de existir, actualmente THEBANG opera 4 marcas, una de ellas no solo en México, sino en EU. “Y estamos por lanzar nuestra marca más grande que se llama Non Order. Es una marca de ropa mexicana hecha en México”, comenta Raymundo.

Tras haber obtenido 1 millón de pesos en el reparto de utilidades de la compañía de cubrebocas Savers, Juan Raymundo Hurtado se compró una vivienda, y montó las instalaciones de una empresa.

Como jóvenes, todos te aconsejan volverte rico, y te dicen que así llegarás a un lugar maravilloso, comenta. “Pero si no nutres tu alma, si no te rodeas de la gente correcta, si no tienes un propósito verdadero y profundo, cuando consigas dinero vas a ser la persona más vacía e infeliz”.

Así, Hurtado describe que él actualmente se rodea de las personas correctas, y tiene propósitos empresariales profundos: luchar con THEBANG por apoyar más talentos mexicanos que hacen grandes productos, pero que requieren el impulso, y hacer que el mundo consuma la gran calidad que ya alcanzan las marcas mexicanas.