Cascabel, de Lula Martín del Campo, apuesta por el concepto Oyster Bar

Ha pasado un año desde que la chef Lula Martín del Campo abriera Cascabel, un espacio de cocina mexicana actualizada donde tradición y un toque de sofisticación se dan la mano. Este 2018, Lula amplía su oferta sumando una tendencia en alza, el Oyster Bar, donde la apuesta por el producto seafood, fresco y de calidad, prima por encima de la elaboración.

Para el lanzamiento fue invitado Drew Deckman, chef y propietario del restaurante Deckman´s en el Mogor (Valle de Guadalupe), que preparó algunas de sus recetas con sabor a mar. Ostiones Kumiai e Icchati (una nueva variedad en el mercado), almeja Pata de Mula, ceviches de almeja Reina y Chocolata, o el cocido de mejillón, camarón, chorizo y ayocote arcoíris, fueron los ingredientes y platillos protagonistas que a partir de ahora encontrarás en Cascabel. La oferta girará en torno a la mejor oferta del mercado marino.

Los sopecitos de lengua, la tártara de cecina, los tlacoyos con requesón y verdolagas, la sopa de maíz cacahuazintle o el mole de olla continúan siendo frecuentes en su carta. Un menú bien armado y lleno de sabor que emana racialidad y cocciones perfectas. Sigue siendo Interesante su puesta en escena. La vajilla fue diseñada por Adriana Díaz de Cosío en su Taller Experimental de Cerámica (www.ceramicadiazdecossio.com.mx ), y en la entrada muestra un escaparate con maíces y productos tradicionales (miel, chocolate) de La Comandanta. Además, Lula adquirió los muebles que ambientaron el Pop-up de René Redzepi en Tulum para resaltar el tono mexicano en Cascabel.

Bodega: Referencias de México y Francia predominan en la carta, y acertados cócteles a base de mezcal conforman el aperitivo perfecto. En lo personal, la oferta Oyster Bar encuentra su aliado ideal en los vinos Casa Madero (cuyo rosado es uno de mis favoritos) e incluso en tequilas de la talla de Clase Azul.

PUBLICIDAD

Precio medio: $600-800MN

@ cascabelcdmx

Sobre Lula Martin del Campo

Estudió Administración de Instituciones en el ESCA y abrió su primer restaurante de cocina en 1995. Un paso decisivo fue el convertirse en chef ejecutiva de Grupo Habita, asesorando al tiempo varios restaurantes. Ha sido invitada a participar en diversos festivales y congresos mundiales. También ha realizado diversos eventos sin ánimo de lucro, como “Ojos que Sienten”, “La Casa de la Sal” o “Charity Coallition”. Actualmente es chef ejecutivo del comedor de directores y clientes de HSBC, promueve proyectos de apoyo a comunidades de pescadores. Publicó su primer libro de recetas en 2011 y por eso fue galardonada como The Best Woman Chef Cookbook in Mexico. También es co-propietaria del restaurante Roca de Las Lomas, lanzó su propia línea de filipinas y ahora sorprende a Santa Fe con su oferta mexicana contemporánea en Cascabel. En televisión, Lula conduce varios de los programas “Tu Cocina” emitidos en Canal 11.

“La base de la cocina mexicana es el maíz, el frijol y el chile, y sobre ellos trabajo mi cocina”, Lula Martín del Campo

Restaurante Cascabel Santa Fe

Dirección: Javier Barros Sierra 540, Park Plaza Santa Fe Torre 2, CDMX (junto al Westin Santa Fe)

Horario: De lunes a sábado de 13,30 a 23,00 horas. Domingo de 13,30 a 18 horas

Teléfono de reservas: 52926216 – 91558408

Te puede interesar: Puntarena alista la apertura de un restaurante en Madrid

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí