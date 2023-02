30 Promesas de los Negocios 2023 ¡llegamos a las 300!

La aventura arrancó en 2014. En aquel año, buscábamos reconocer empresas que facturaran por lo menos 1 millón de pesos al año (hablábamos de emprendimiento de alto impacto). Recordemos que, en esos años (uno previo al lanzamiento del primer listado), veníamos de un crecimiento económico en México de 1.3%, y el dólar tenía un valor de entre 12 y 13 pesos. A finales de 2013, el Congreso Mexicano avalaba la Reforma Energética.

En aquellos tiempos, por cada 100 Pymes que se creaban, sólo 50 llegaban al año de vida y 15 superaban los dos años. De acuerdo con datos del Inegi, en 2019, la esperanza de vida promedio de establecimientos recién creados en México era de 8.4 años.

En el primer listado se reconocieron empresas, en aquel momento, de una actividad aún poco conocida (y muy novedosa), como el crowdfunding, un modelo que busca reunir capital de varios interesados para llevar a cabo un determinado proyecto. Fondeadora, pionera de esta actividad en México (arrancó operaciones en 2011), fue una de las 30 promesas en ese listado. En aquel momento, tenían una facturación de 3.5 mdp y contaban con 50,000 usuarios. En 2016, vendieron la empresa a Kickstarter. Actualmente tiene más de 400,000 usuarios, y es propiedad de la Sofipo (Sociedad Financiera Popular) Apoyo Múltiple, y otorgan tarjetas de débito.

En aquel primer listado también estaba Kubo Financiero. La empresa nació en 2012 y fue una de las primeras fintech fundada por un mexicano. En ese momento facturaban 2.5 mdp. De acuerdo con información de la empresa, en 2013 recibió la licencia por parte de la CNBV para operar como una Sofipo. Hoy tiene más de 100,000 clientes y ha otorgado más de 85,000 préstamos por un monto superior a 3,000 mdp.

En esa primera edición también figuró Clip, que comenzó como un dispositivo para leer tarjetas de crédito y actualmente cuenta con ocho productos que facilitan el que pequeños, y no tan pequeños negocios acepten pago con tarjeta. En 2020, esta empresa adquirió PocketGroup Technologies (Swap), una Institución de Fondos de Pago Electrónico. Parte de esta primera generación también fueron las empresas Piel Canela, de artículos de piel, Maka México, artículos manufacturados por mujeres indígenas, y Euro Te, ya con más de 20 años de operación, entre otros.

Para la edición de 2015, realizamos algunos cambios. Solicitamos que la facturación de las empresas fuera como mínimo de 3 mdp anuales y tuvieran más de dos años operando. En aquel momento, 200 empresas participaron en la convocatoria. Parte de ese listado fueron empresas como la marca de moda Carla Fernández, que ofrece productos de alta moda preservando el patrimonio textil de las comunidades indígenas mexicanas. Este proyecto ha ganado premios como el Design Visionary en 2018, Prince Claus Award y Fashion Entrepreneur of the Year, entre otros. También fueron reconocidas firmas de salud a distancia como Grupo PTM (Raditech), que actualmente ha ampliado su oferta de servicios a profesionales de la salud, sobre todo enfocados en radiología. Tiene más de 5,000 usuarios.

Otras empresas destacadas de aquella generación: Renovapack, que fabrica productos desechables certificados a partir de materiales biodegradables como agave, bagazo de caña, fécula de maíz y trigo, entre otros. Sus clientes: más de 500 restaurantes, 250 hoteles, más de 50 escuelas y comedores. Tiene más de 25 distribuidores. Helado Obscuro (helados con alcohol) tenía sólo dos heladerías; hoy posee sucursales en cinco estados del país. No dejamos a un lado la zapatería en línea y física Loly in the Sky, la tienda de artículos usados de alta gama Troquer; Petsy.mx (comprada en 2018 por +kota) y Beleki Brands (actualmente opera la franquicia de Cinnabon en México, entre otras).

En 2016, alcanzamos una convocatoria de 251 empresas. En este listado figuraron empresas, hasta hoy, muy relevantes, como Sheló Nabel (firma de productos cosméticos de venta por catálogo, ahora con presencia en Estados Unidos y Colombia), Grupo Sohin (enfocado en atender a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas), Ecoshell (fabricante de productos biodegradables), Zoé Water (venta de agua alcalina) y GAIA Design (esta empresa omnicanal de venta de muebles levantó una ronda de inversión en 2021 por 15 mdd), entre otras.

El año 2017 sentó precedente: En la portada apareció, por primera vez, Daniel Undurraga, cofundador de Cornershop (nunca hubiéramos imaginado la relevancia que cobraría este tipo de modelos durante la pandemia). La empresa fue adquirida por Uber en 2020. También tuvimos mayor presencia de empresas del sector financiero, fintech y crowdfunding, como Financiera Contigo (enfocada, sobre todo, al otorgamiento de crédito a mujeres) que, en 2020, llevó a cabo su segunda colocación de certificados bursátiles por 600 mdp; y PlayBusiness (plataforma de fondeo colectivo que ahora ofrece diferentes mecanismos de inversión), que ha fondeado más de 120 rondas de inversión, con una inversión superior a 500 mdp. Otras empresas relevantes de aquella generación: SkyAlert (que ofrece soluciones de alertamiento sísmico y otros peligros naturales) tiene más de 450 compañías como clientes y más de 10 millones de descargas (app); y BlueBox (una empresa global de emprendimiento corporativo). Actualmente ayudana invertir en startups y crean nuevos modelos de negocio. Algunos de sus clientes: Essity, Sigma, ABInBev y Bimbo, entre otros.

En 2018, por primera vez fueron parte del listado empresas proptech, como Homie (incluso fue la primera en su tipo en México), dedicada a la renta de inmuebles. La primera empresa de logística en ser parte de esta franquicia fue Sendengo (una plataforma tecnológica de asignación de cargas). Formaron parte de esta generación firmas emblemáticas, como Ben and Frank (venta de lentes ópticos), Luuna (colchones en caja) y Klustera (que mide, activa y unifica la experiencia de los consumidores para empresas).

Imagen: © Abraham Solís.

En las siguientes ediciones sorprendieron empresas como Boletia (una plataforma de venta de boletos para diversos eventos, que acaba de cumplir 10 años), Fitpass (una app/ membresía para acceder a clases ilimitadas en gimnasios y estudios) y VendeTuAuto.com (plataforma de compra-venta de autos), adquirida por Frontier Car Group y que luego se fusionó con OLX Group, para crear OLX Autos. Esta empresa tiene presencia en nueve países. Otras grandes innovadoras fueron Moons (alineadores dentales), ya con más de 10,000 clientes; Justo (el primer supermercado en México totalmente en línea); Minu (una plataforma que ofrece disposición de los salarios trabajados a los empleados) y Albo (una empresa fintech que otorga tarjetas de débito de la red Mastercard).

El listado de 2021 también tuvo una presencia importante de empresas innovadoras, como Belvo (que ofrece productos basados en el análisis de millones de transacciones financieras), Monific (empresa de crowdfunding inmobiliario hotelero recientemente avalada por la CNBV), Flat.mx (de compra-venta en línea de inmuebles) y Momlancers (una empresa que contribuye a crear oportunidades para las mujeres que han sido madres y que desean permanecer activas en la vida laboral con flexibilidad de tiempo).

El crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia fue casi del doble. De acuerdo con la consultora EY Parthenon, alcanzó un valor estimado en México de 11,000 mdd, lo que abrió una gran oportunidad para las firmas relacionadas con la logística. Esto fue evidente en la edición de 2022 con empresas como YetCargo (una plataforma que conecta transportistas con empresas), Emissary (una empresa de fulfillment para e-commerce) MiEnvío.mx (una plataforma de gestión de envíos) y Cargamos (una red de estaciones de entrega para garantizar entregas next-day a las empresas).

Y aunque el emprendimiento en México enfrenta retos importantes, como acceso a financiamiento, costos de la estructura fiscal y laboral, falta de preparación para empresarios y burocracia, entre otros, de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2021, realizada por la ASEM, los emprendedores en México no paran de intentarlo. No por nada, las Pymes representan 99.8% de los negocios en el país.